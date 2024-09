Europa League dove giocherà la Lazio in trasferta contro la Dinamo Kiev?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il Volksparkstadium di Amburgo sarà una sede per il calcio europeo per il secondo anno consecutivo, poiché laè pronta a giocare lì le sue partite casalinghe di. Il club SV Hamburg deve ancora confermare l’accordo, ma la Uefa ha elencato lo stadio di Amburgo come sede delle partite casalinghe del club die anche il club ucraino ha affermato chelì. La scorsa stagione lo Shakhtar Donetsk ha giocato le sue partite casalinghe di Championsnello stadio di Amburgo. Questa stagione resterà in Germania, manell’AufSchalke Arena di Gelsenkirchen. Lo riporta l’Adnkronos. I club ucraini non possono giocare le loro partite casalinghe di eventi Uefa nel loro paese a causa dell’attuale invasione russa.