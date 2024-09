Abraham | Voglio contribuire a fare andare tutto bene al Milan Inter avvisata?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Tammyha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione da calciatore del: entusiasmo e tanta voglia di far, a cominciare dai prossimi impegni, tra cui vi sarà anche la gara con l’. TANTA VOGLIA – Tammyha espresso in maniera chiara il motivo della sua scelta per ile le ambizioni che lo accompagnano durante la sua nuova avventura presso i cugini dell’. Il calciatore inglese, nella prima conferenza stampa da giocatore rossonero, si è così pronunciato sul tema delle sue speranze per l’annata: «Sono cresciuto con questo club, nell’anima e nel cuore, con tutti i trofei e i giocatori. Volevo giocare qui, in questa città fantastica e in questo stadio fantastico, così come lo sono i tifosi. Vorreicon il mio meglio. Cercherò dila stagione nel miglior modo possibile».