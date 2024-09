Tennis – Sinner senza Alcaraz e Djokovic favorito agli US Open ma c' è l' ostacolo Paul agli ottavi | trionfo sull' americano a 114 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 02 settembre 2024 – La seconda settimanaUSdiiniziai due grandi favoriti della vigilia: Carlose Novak. Due eliminazioni diverse ma che hanno fatto molto rumore soprattutto in ottica primato ATP visto che entrambi hanno lasciato, sul veloce di New York, moltissimi punti lasciando campo aperto, o quasi, a Jannik. Proprio l'attuale numero 1 del mondo, per gli esperti, è il grandeper la vittoria finale, uno scenario che si gioca a 2,25.dovrà guardarsi sia da Daniil Medvedev, vincitore nel 2021 e finalista lo scorso anno, che da Alexander Zverev, sconfitto a sorpresa nel 2020 da Dominic Thiem quando era in vantaggio 2-0: entrambi sono offerti a 4,50. Partono più dietro Taylor Fritz e Grigor Dimitrov il cui successo pagherebbe 12 volte la posta.