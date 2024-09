Strage di Paderno l’analisi degli psicologi su Riccardo | Mancanza di rimorso e un vuoto emotivo spaventoso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia. Oppresso. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio”. Queste parole, insieme alla fragilità psichica che le sottende, sono destinate ad essere esaminate, scandagliate, studiate: per capire cosa possa portare un ragazzo di 17 anni “normalissimo” – questo il termine utilizzato da amici e conoscenti – a uccidere a coltellate il fratellino, la madre e il padre. Le ha pronunciate, il giovane autore del triplice omicidio avvenuto il primo settembre aDugnano, nel Milanese. “Mente profondamente disturbata” Quelle parole, “svelano un dramma interiore profondo, in cui l’incapacità di gestire la rabbia e la frustrazione si è trasformata in un detonatore letale”, ha spiegato la psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, presidente dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo.