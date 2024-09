Matteo Renzi pronto a lasciare la giunta Bucci e a sostenere Orlando

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha detto che sosterrà la candidatura di Andreaalla presidenza della Regione Liguria. E lo stesso fa il leader di Italia Viva, annunciando, in un’intervista alla Stampa, che èa uscire dalladi centrodestra di Genova guidata dal sindaco Marco. «Spazziamo via le ambiguità: non intendiamo tenere i piedi in scarpe diverse e dunque siamo pronti a separare la nostra strada da quella del pur bravo Marco», dice. «Tanto bravo che, ricordo, Conte lo ha giustamente nominato commissario per la ricostruzione del ponte Morandi. Siamo pronti a essere presenti in una lista riformista senza simboli di partito. E ala candidatura di Andrea, con cui ho posizioni diverse ma che ho comunque nominato ministro». Ma, aggiunge, «basta che non siano alibi. Inutile girarci intorno.