L’Intelligenza Artificiale di Google a Salerno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di AgriFood Future, evento nazionale sulle innovazioni del sistema cibo in programma adall’8 al 10 Settembre 2024, si terrà un corso di formazione gratuito sulrealizzato danell’ambito del progetto “IA per il Made in Italy”. Il corso si svolgerà al teatro Municipale Giuseppe Verdi die sarà suddiviso in due appuntamenti, lunedì 9 e martedì 10 settembre dalle ore 14,30 alle 16,30. Due moduli formativi, della durata di due ore ciascuno, durante i quali verrà offerto un training di livello base per permettere ai partecipanti di scoprire cos’è l’IA e il funzionamento del Machine Learning e dell’IA generativa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito di AgriFood Future https://www.agrifoodfuture.