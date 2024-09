Jasmine Paolini ad una vittoria dal 3 posto nella Race stagionale! WTA Finals nel mirino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024)sta vivendo una stagione magica e indimenticabile, che l’ha proiettata improvvisamente nell’elite del tennis mondiale femminile grazie ad una serie di risultati eccezionali come laal WTA 1000 di Dubai e la doppia finale Slam a Parigi e Wimbledon, senza dimenticare gli exploit in doppio (oro olimpico e trionfo al Foro Italico) con Sara Errani. La toscana, con il successo di due giorni fa sulla kazaka Yulia Putintseva, ha raggiunto gli ottavi di finale anche a Flushing Meadows dopo essere riuscita nell’impresa anche nei tre precedenti Major andati in scena nel 2024. Una costanza di rendimento strepitosa, che si riflette inevitabilmente ancheto Riyadh in cui l’azzurra occupa virtualmente la quarta piazza a quota 4865 punti.