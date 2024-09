Dal 17 al 23 marzo Cortinametraggio il cinema della Dolomiti riapre i battenti in cerca di nuovi talenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Riconosciuta come fucina dei .italiani, alla sua 20esima edizione.apre le porte anche al Portogallo. A creare questo appuntamento insostituibile per i tanti giovani che dopo aver girato un corto sono riusciti a passare ai film è stata Maddalena Maineri, la triestina dalla forza innata e dalla bellezza elegante. Tante le novità, la prima è che il bando di partecipazione partirà dal 9 settembre con Film Freeway. A condurre il programma e le serate, il bravissimo Roberto Ciufoli, , mentre la madrina di questa edizione sarà l'attrice Barbara Venturato richiestissima in tv e al. Anche in questa edizione, Cortina vedrà la partecipazioneGuardia Costiera, dell'Aeronautica ePolizia di Stato.