Caccia la preapertura fa flop | Poca chiarezza e troppi limiti Così è meglio restare a casa

(Di lunedì 2 settembre 2024) La giornata delladella, fino a qualche anno fa, era una festa per migliaia di doppiette. Anche se, pure all’e, non mancavano polemiche, ricorsi e posizioni contrarie all’attività venatoria. Ma stavolta l’inizio anticipato della stagione in Umbria è stato un vero. È stata infatti bassissima l’adesione da parte deitori alla giornata didopo la decisione del Tar di sospendere laalla tortora selvatica considerando la difesa della specie "un interesse prevalente per l’intera comunità non solo umbra" ma anche "costituzionalmente tutelato rispetto a quello ascrivibile a una sempre più ridotta minoranza ditori che esercitano un’attività ludica a danno di una specie gravemente a rischio".