Firenze torna il festival di musica e spiritualità FilArmonia alla Certosa

, 1 settembre 2024 – Vibrano le piante, i cristalli e gli animidi: dall'8 al 29 settembre 2024diideato e sviluppato da La Filharmonie, giovane orchestra internazionale e unico esempio di huble under 35 in Toscana. Dieci date per indagare il tema dell'identità e delle radici dell'umanità, tra composizioni pensate per far suonare anche i vegetali, concerti al buio per immergersi nella dimensione delle persone cieche e un focus dedicato a Ildegarda di Bingen, mistica, santa e filosofa del Medioevo europeo, da esplorare anche attraverso inedite commistioni con l'elettronica. Diversi gli ospiti chiamati ad arricchire la terza edizione della rassegna: nel concerto di apertura, domenica 8 settembre, il Quartetto d'archi La Filharmonie eseguirà un repertorio dedicatonatura, dall'Aurora di J.