David Neres rapinato dell’orologio in due sfondano il finestrino del van e puntano la pistola contro l’attaccante del Napoli

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Brutta disavventura perN eres, dopo la vittoria in rimonta delsul Parma di ieri sera allo stadio Maradona. Il 27enne attaccante brasiliano è statodopo la partita. A renderlo noto è stato l'entourage del giocatore che spiegando il motivi per cuinon si è potuto fermare con i tifosi che lo attendevano. Il nuovo fantasista delnella tarda serata di ieri è statomentre dallo stadio Maradona dopo il match con il Parma tornava all'hotel dove alloggia in questi primi giorni in città.era con sua moglie a bordo di un minivan che nel viaggio è stato attaccato da dueri in motocicletta. I due si sono avvicinati e hanno sfondato il vetro oscuro dell'auto, intimando il calciatore che ha dato loro il proprio orologio, del valore di circa 100.000 euro.