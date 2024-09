Carrera si fa sul serio Le prove cronometrate in attesa della gara Oggi anche la mostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) C’è laprotagonista in questo primo week end di settembre. Come da tradizione, la prima domenica del Settembre Castellano sarà all’insegna delleufficiali per stabilire le griglie di partenza per le gare di domenica 8 settembre. L’appuntamento come di consueto sarà la mattina dalle 10 alle 12 nel rettilineo di viale Terme con leCoppa Terme Trofeo Raggi, mentre al pomeriggio ci si sposterà in centro per ledell’Autopodistica (Trofeo M. Ragazzi e Trofeo Andrea Casadio Loreti per il miglior crono) in programma dalle 15.30 alle 19. La Superpole di domenica scorsa, con tempi che diventeranno ufficiali per la griglia solo in caso di pia nella giornata di, hanno già dato diverse risposte in merito a questa attesissima 70esima edizione