Tajani | Sullo Ius Scholae nessuna marcia indietro

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - "Io non faccio. La sceltaIusè una scelta di buon senso. Ho dato mandato ai gruppi di fare uno studio sulla questione della cittadinanza e sulle normative e orientare una proposta di legge. E prima di presentarla in Parlamento (una proposta, ndr) lo presenterò alla maggioranza, perché un centrodestra moderno deve porsi questo problema. Non possiamo regalare il voto dei nuovi italiani alla sinistra". Cosi' il ministro degli Esteri, Antonio, durante l'evento 'La Piazza', organizzato dal quotidiano Affaritaliani.it, in corso a Ceglie Messapica. "Che cosa prevede la nostra idea? Dieci anni di scuola, obbligatori, conclusi con successo. Al termine di questo percorso si può chiedere la cittadinanza italiana, che è una regola più rigida di quella che c'è oggi.