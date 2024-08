Sharon l’avvocato del presunto omicida | Valuteremo perizia sulla capacità di intendere e volere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Bergamo. Secondo il suo legale è “stanco e provato” dopo la prima notte in carcere Moussa Sangare, il 31enne reo confesso dell’omicidio diVerzeni, uccisa con quattro coltellate la notte del 30 luglio in via Castegnate a Terno d’Isola. Sabato mattina intorno alle 8 ilha ricevuto la visita di Giacomo Maj, nominato come avvocato di fiducia dal giovane disoccupato, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dopo che ha confessato di essere uscito di casa con quattro coltelli e aver colpito la 33enne perché voleva uccidere “una persona a caso”. Il colloquio tra legale e assistito è durato un paio d’ore. “L’ho visto stanco e provato – ha detto Maj, che assiste Sangare anche nel procedimento per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella – . È nello stato d’animo che può avere una persona nella sua situazione”.