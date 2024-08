Ritorno alla sfida infinita Renate | è di nuovo Feralpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Lacontro laSalò è mancata solo un anno all’appello. Le due squadre dal 2010-2011 si sono affrontate ben 16 volte in Lega Pro e in Brianza il conto è in perfetta parità (3 vittorie a testa). I bresciani sono immediatamente tornati dC, ma nonostante la retrocessione schierano, come sempre, una formazione di alto lignaggio in grado di lottare per le prime posizioni, allenata da un ex che un segno alo ha lasciato. Sulla panchina dei gardesani c’è Aimo Diana, una salvezza e due terzi posti in Brianza, e già questo lascia pensare quale siano le ambizioni del club della famiglia Pasini. Ma questa sera (ore 18 il calcio d’inizio) di fronte si trova una squadra già in salute, rinfrancata dal blitz di Busto Arsizioprima giornata e che piano piano sta prendendo forma dopo l’ennesima rivoluzione estiva.