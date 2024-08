Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 31 agosto 2024)e gli dei– Ildiche c’è dasulGrazie al successo di Harry Potter al cinema, ha sempre più preso vita una fortunata stagione di saghe cinematografiche ispirate a celebri romanzi per ragazzi e tra queste vi è quella di, arrivato per la prima volta al cinema nel 2010 con ile gli dei– Ildi(qui la recensione), diretto da Chris Columbus. In tale pellicola, si offre un’avvincente versione del mondo mitologico greco vistro attraverso gli occhi di un giovane semidio, il quale con la propria avventura porta aventi il tema della scoperta e dell’accettazione della propria identità e di ciò che rende unici. Oltre a ciò, iloffre spettacolari sequenze d’azione e effetti speciali che catturano l’immaginazione dello spettatore.