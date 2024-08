Mercato rush finale senza botti a sorpresa Il ’bilancio’ chiude con otto milioni di attivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Nicolò Casale è un nuovo calciatore del Bologna, Vincenzo Italiano ha il sostituto di Calafiori che mancava all’appello: l’ufficialità è arrivata intorno alle 18 dell’ultimo giorno di, quando è diventato certo pure il passaggio in prestito con diritto di riscatto di Bonifazi al Lecce. Nessun’altra, nel, in cui il club rossoblù ha invece ufficializzato le ultime operazioni per il settore giovanile: in Primavera approdano i centrocampisti nazionali Under 18 classe 2006 Puukko e Labedezki da Lahti e Lodz, e Armanini dalla Feralpi Salò, mentre all’Under 17 approda il centrale difensivo Ali Jaber, nazionale tedesco Under 16 dall’Hertha Berlino. C’è spazio anche per il decimo acquisto della squadra femminile, che punta alla promozione in serie A: pacchetto arretrato rinforzato con l’arrivo della slovena Golob, classe 1999.