La vigilia del Gran Premio di Monza | tifosi appostati fuori dall’hotel dei piloti Ferrari

(Di sabato 31 agosto 2024)– Il sabato della Formula 1 iniziadall'autodromo. Ipresidiano dall'alba l'ingresso dell'Hotel de la Ville. Aggrappati al cancello, fanno la posta ai. Aspettando l'uscita di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Li chiamano, invocando un autografo e un selfie. Poi, chi ha in tasca un biglietto per il Gp, corre in autodromo per raggiungere la Fan Zone. La festa della F1 prosegue lì, sul pratone del Roccolo, dove a breve arriveranno ibig in griglia: il campione del mondo Max Verstappen è atteso intorno alle 10.20, poco dopo toccherà a Lewis Hamilton, che il prossimo anno vestirà di rosso.finale con Charles Leclerc e Carlos Sainz che sono attesi per rispondere alle domande e firmare autografi intorno alle 10.40.