(Di sabato 31 agosto 2024)LawThesuiora”: “, ladaLaw ha dichiarato che il suo nuovo thriller poliziesco, The, sulle indagini dell’FBI su un gruppo terroristiconegli anni ’80, “realizzato ora”. Alla conferenza stampa della Mostra del Cinema di Venezia, Law hato dell’importanza del film in un momento in cui le ideologie di estrema destra stanno tornando a crescere. “lada”, ha continuato. “Mi sembrava un’opera cherealizzata ora. È sempre interessante trovare un’opera del passato che abbia una qualche relazione con il presente”.