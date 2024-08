Corriere dello Sport – Chelsea Sancho ringrazia Osimhen | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 19:26:29 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS:ha firmato con ilproprio nelle ultime ore di calciomercato. Un colpo importante per i Blues, che hanno sempre considerato l’inglese un’opportunità di questa sessione di trattative. Due poi gli alleati per l’attaccante a Londra: la Juve, che si era defilata già giovedì e il mancato arrivo diin Inghilterra. Juve, perché è saltatoMatra il calciatore e la Juventus? La verità è che già il 29 agosto Cristiano Giuntoli aveva deciso di abbandonare per una questione economica la pista legata a. I costi dell’operazione erano ritenuti troppo alti e il timore è che l’arrivo del 24enne potesse in qualche modo danneggiare la crescita di Mbangula. Quest’ultimo è stato valorizzao da Thiago Motta e presto dovrebbe quindi firmare il nuovo contratto.