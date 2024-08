Simona Ventura sulla creazione de L’Isola dei Famosi | La concorrenza era preoccupata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 30 agosto 2024), nello speciale della Rai dal titolo Storie della Tv, ha raccontato il processo creativo e la nascita della prima edizione dedei, un programma che all’epoca considerava una “piccola realtà” e che veniva dato al 7% di share. “Quelli Che Il Calcio è stata la marcia d’avvicinamento adei” – le parole dia Storie della Tv – “Nel 2003 cambia il direttore, arriva Marano, con la quale all’inizio io non mi trovai per niente. Però poi dopo ci capimmo molto bene perché è una persona molto capace e andando avanti un giorno venne nel mio camerino e mi disse ‘cara mia ora vai in prima serata‘. L’unica che mi ricordo che disse ‘ma perché venite contro Scherzi A Parte?‘ che vi ricordo era un titolo fortissimo di Mediaset, fu Fatma Ruffini, che era l’ideatrice e il capo autore del programma.