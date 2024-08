Paura al Parco Suardi | donna a passeggio col cane finisce in un tombino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Bergamo. Insolito incidente nella mattinata di giovedì 29 agosto al, tra via Cesare Battisti e via San Giovanni, a Bergamo. Unadi 48 anni che stava passeggiando in compagnia del proprioè improvvisamente caduta in unnei pressi della fontana delle Rogge. Immediata la richiesta di soccorso al numero unico d’emergenza 112, che ha inviato sul posto vigili del fuoco, polizia locale e il personale medico. Laha riportato solo qualche escoriazione e traumi di lieve entità, che hanno richiesto il trasporto alle Cliniche Gavazzeni in codice verde e una prognosi di una decina di giorni, ma lo spavento è stato tanto: secondo le prime informazioni durante una delle ultime verifiche ispettive propedeutiche alla riattivazione della fontana, la copertura deldel locale del sistema di alimentazione sarebbe stata riposizionata in modo scorretto.