Paralimpiadi quando giocheranno le atlete pisane?

(Di venerdì 30 agosto 2024) Pisa, 30 agosto 2024 - Lesono iniziate da solo due giorni e stasera scenderanno in campo le primedi Pisa e provincia. A rappresentare la croce pisana saranno Eva Ceccatelli, Giulia Aringhieri, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Elisa Spediacci e Sara Cirelli, tutte giocatrici nella Nazionale di sitting volley, e Sara Morganti, nel paradessage. Le partite di sitting volley femminile sono iniziate ieri, il primo giorno dei Giochi, e andranno avanti fino al 7 settembre,si terrà la finale per la medaglia d'oro. Questa sera, le azzurre scenderanno in campo per la loro prima partita del girone A, sfidando la squadra padrona di casa, la Francia. Il match si terrà alle 20:00 all'Arena Parigi Nord, nel centro espostitivo di Villepinte a Seine-Saint-Denis.