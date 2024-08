Nicole Kidman | Babygirl? Mi ha lasciata esposta e vulnerabile Ma è il bello del grande cinema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il corpo come strumento narrativo, la libertà, l'intimità del set: il nostro incontro a Venezia 81 con, protagonista del nuovo (folgorante) film di Halina Reijn. "Ciao!", esordisce, radiosa,, appena entrata nella sala conferenze di Venezia 81. L'attrice australiana è la protagonista di, un'opera che ci riporta indietro a quando l'erotismo si mischiava con il thriller. Gli anni di Basic Instinct, Attrazione Fatale, Proposta indecente. Tutto, rivisto da un punto di vista femminile. A dirigere il film, presentato al Lido in Concorso, Halina Reijn, che torna con un'opera seconda dopo la folgorazione Bodies, Bodies, Bodies. "Non voglio occupare questa conferenza", dice l'attrice, lasciando ampio spazio ai co-protagonisti del film: Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde. A chi le domanda cosa ci sia dietro