La disinformazione trumpiana si accanisce su ActBlue la piattaforma per le donazioni elettorali di Kamala

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tra le molte cose che non vanno giù alla fan base di Trump c’è il fatto che da quando, lo scorso luglio, ha incassato l’ok di Biden a candidarsi, la vicepresidenteHarris ha superato ogni record di raccolta fondi. Entro 24 ore dal suo annuncio su X, ha raccolto 81 milioni di dollari. Entro la fine di luglio, la cifra è salita a 200 milioni di dollari, portando il totale di raccolta fondi della campagna a 310 milioni di dollari. Un flusso senza precedenti diche ha scatenato subito le accuse di frode dei repubblicani contro, ladi fundraising che sostiene l’apparato del partito democratico. Non si tratta di uno strumento digitale nato ieri, bensì 20 anni fa, come si capisce dal suo slogan:, Powering Democratic candidates since 2004.