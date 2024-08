Incontri ravvicinati Borsa frigo e materassi in mezzo alla Fi-Pi-Li

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Pontedera (Pisa), 30 agosto 2024 – Ma si può ancora chiamarla strada? Se lo chiedono in molti, anche in queste ore, sui social dove si aiutano a vicenda, gli automobilisti che «vivono» la Fi-Pi-Li. Una strada dadi un certo tipo. Incredibili. Quanto pericolosi.all’altezza di Vicarello direzione Livorno al km 42 e 500 direzione Livorno. Poi un copriruota di un camion ha colpito il parabrezza di una macchina auto frantumandolo. E’ finita? No. Tra km 58 e 59 sul cavalcavia direzione Firenze è stato visto un materasso instrada. Non sono mancate in questi giorni file per incidenti, restringimenti – come quello in prossimità di Pontedera – per problemi ormai datati. Viaggiatori in bicicletta – come vi abbiamo raccontato recentemente – che sfidano il destino con lo zaino in sp. O in monopattino elettrico sugli svincoli. E rischi.