Il Chelsea non rilancia frenato dai bonus chiesti da Osimhen Sky Sports UK

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le ultime notizie sule fornisce il capo redattore di SkyUk, Kaveh Solhekol. Ilè ancora convinto di trovare l’accordo con il nigeriano. Con il Napoli l’accordo ci sarebbe già. Tuttavia i Blues sono frenati nella trattativa per via deiridall’attaccante. Ilvuole ancora trovare un accordo conIl capo redattore di SkyUk Kaveh Solhekol: “Ilnon si è tirato indietro dal trovare un accordo per Victor. Stanno aspettando di sapere se l’accordo può procedere, ma il tempo stringe. Ilha ancora la volontà di concludere l’accordo, ma èdalle trattative sugli incentivi nel contratto del giocatore“.