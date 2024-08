Golden Gala c’è Gimbo | Los Angeles? Ci penso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) "" cerca di ritrovare definitivamente il sorriso davanti al suo pubblico, ma guarda anche oltre e rivela il sogno di diventare padre. Torna in pedana a pochi giorni dalla vittoria di Chorzow in Polonia (con la misura di 2.31), nella prima prova dopo la delusione olimpica, Gianmarco Tamberi, che stasera potrà tornare a saltare davanti ai tifosi italiani sulla pedana dello stadio Olimpico di Roma che in questo 2024 ha già ospitato i campionati europei, vinti dallo stesso Tamberi con una prestazione che aveva esaltato i 40mila sulle tribune, tra cui allora pure il presidente Sergio Mattarella.