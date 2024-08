A teatro in canoa con Dune Butterfly sul fiume Ombrone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Oggi e domani prende il via la sesta edizione di "" con un evento eccezionale sul: l’allestimento di una speciale "Madame" sulla Spiaggia dello Spolverino, raggiunta dagli spettatori dopo un’ora di viaggio in, dal tramonto alla notte. In scena Sara Donzelli voce recitante e Stefano Cocco Cantini al pianoforte e sassofoni. L’evento ripete il fortunato esperimento del 2023, quando il personaggio al centro dello spettacolo fu la dea/maga Circe. L’appuntamento è alle 19.30 in località La Barca, vicino Alberese, sotto il ponte ciclopedonale sull’; da lì partiranno 4 grandi canoe di 9 posti ognuna. Il viaggio dura circa un’ora, e percorre una grande ansa del, con un tragitto molto suggestivo. Sul luogo gli spettatori troveranno delle comode sedie.