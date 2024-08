A San Siro non si salva nessuno Dormite in difesa Thuram rebus irrisolto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano. Unache balla, un centrocampo che finisce per capirci davvero poco e un attacco che non sembra riuscire mai ad infiammarsi davvero, contro un’Inter perfetta e unimprendibile. Le pagelle della serata di San. Inter-Atalanta 4-0, le pagelle Carnesecchi 5.5 – Può farci davvero poco. De Roon 5 – Colma con duetaggi l’enorme quantità di difficoltà in cui annega insieme al resto della. Djimsiti 4.5 – Sempre puntato e al centro delle situazioni più spinose. Forse la sua serata più dura da tanto tempo a questa parte, in cui neanche la fortuna (vedi l’autogol) lo assiste. Ruggeri 4.5 – Si adatta ad un ruolo non suo nella partita più difficile. Giramenti di testa da brivido. Bellanova 4.5 – Troppi buchi dietro le spalle: Dimarco lo sorprende sempre ad ogni scatto. E ci mette un po’ troppo anche in attacco. (58’ Toloi ng) Ederson 5.