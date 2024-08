Ugo tra pesche aragoste e bricieautonome | sopravvivenza quotidiana nel 3570

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 29 agosto 2024) La pescata d’artista 3750 Dopo che Ruth aveva abbandonato la famiglia per seguire Pelmo, un extraidraulico iperdotato, e a seguito di un blocco intestinale, Ugo, Pino e i ragazzi Lesto, Lin e Cerase decidono un giorno di andare a pescare. Avevano pensato di recarsi al fiume tridimensionale, ma all’ultimo momento Ugo ebbe l’idea geniale di portarli nel territorio sospeso di Cospaia, tra la Repubblica di Firenze e lo Stato Vaticano. Fino al 1826, Cospaia era rimasta in sospensione, non apparteneva a nessuno, tranne che a una stirpe di contrabbandieri e briganti senza fissa dimora. Dopo il Concilio di Basilea del 1441, Papa Eugenio IV cedette la zona di Sansepolcro ai repubblicani fiorentini. Nella frazione suindicata vi erano due rii o torrentelli, uno a nord chiamato “rio” e uno a sud chiamato “rio”.