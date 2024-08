Uccise e smembrò l’amico | il figlio dell’attore spagnolo Rodolfo Sancho condannato all’ergastolo in Thailandia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – DanielBronchalo,Rodoldo, è statoda un tribunale thailandese per omicidio premeditato. Secondo la sentenza, il trentenne non solo avrebbe ucciso il chirurgo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, ma avrebbe poi fatto a pezzi il suo corpo e nascosto le vari parti in sacchi di plastica, poi dispersi in vari luoghi di Koh Phangan. Il caso ha creato grande scandalo in Spagna, dove il padre dell’imputato gode di grande notorietà come attore televisivo. Dopo l’arresto, nel 2023,Bronchalo aveva ammesso di aver ucciso Arrieta Arteaga, ma si era appellato alla legittima difesa, e aveva confessato di aver nascosto il corpo. Il processo ha portato alla condannaper omicidio premeditato, vilipendio di cadavere e distruzione di proprietà.