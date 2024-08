Sharon i punti deboli della premeditazione | si riapre la pista dello ‘sbandato’?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Terno d’Isola. Le ultime notizie sul misterioso omicidio diVerzeni tornano a puntare i riflettori sul degrado e il microcosmo criminale che satellita attorno a Terno d’Isola e in particolare a piazza VII Martiri: la piazza del paese in senso stretto, ma anche la piazza di spaccio, melting pot di gente poco raccomandabile richiamata dalla presenzavicina stazione ferroviaria. Il titolare di una pizzeria nei dintorni si è presentato spontaneamente in caserma a Calusco. Ai carabinieri ha raccontato che uno dei frequentatoripiazza non si vede più in giro dal giorno dopo l’omicidio. Si tratterebbe di un 35enne, che vivrebbe in un comune vicino ma frequenterebbe assiduamente Terno e la zona di via Castegnate, dove è stata uccisa. Avrebbe qualche piccolo precedente di polizia e sarebbe considerato un attaccabrighe.