Nomine Ue ultima chance per il commissario di peso nelle mani di Tajani Due giorni di incontri per ricucire con von der Leyen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Giorgia Meloni strappa in Europa, ma a prendere in mano ago e filo nel tentativo diil più possibile il rapporto tra Roma e Bruxelles è il ministro degli Esteri Antonio. Leader di Forza Italia, capo della diplomazia, ex presidente del parlamento Ue e vicepresidente della più importante famiglia politica europea, la stessa di Ursula von der, l’ex delfino di Berlusconi aveva ricoperto il ruolo di sponsortrattative poi naufragate malissimo tra la presidente della Commissione Ue e Giorgia Meloni, con ripercussioni anche sulla propria credibilità. E adesso, a pochidalla scadenza per la presentazione dei candidati commissari, prova di nuovo a recuperare i buoni rapporti. L’obiettivo: portare Raffaele Fitto a Bruxelles con un incarico prestigioso.