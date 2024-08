Naomi Osaka il suo look Goth Lolita agli US Open di tennis lascia a bocca aperta il pubblico

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 29 agosto 2024) Per chi è abituato all’abbigliamento sportivo poco appariscente e molto pratico, ilpresentato daal primo turno degli USè sembrato davvero folle. Lata giapponese, infatti, ha indossato un completino verde mela con una gonna a balze, un gigantesco fiocco verde stile dietro la schiena e un altro, di colore bianco, sul corpetto. Tutto fatto su misura da Nike e dalla designer Yoon Ahn, direttrice creativa del marchio AMBUSH (che con Nike ha realizzato diverse collezioni). Insomma, più una guerriera Sailor che non unata. Non è un caso che la designer si è ispirata ad Harajuku, il quartiere di Tokyo rinomato per la moda giovanile e i negozi di cosplay per creare questo outfit decisamente insolito per un campo da