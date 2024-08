Insigne battibecco tra il figlio e un avversario | scatta la lite in campo! VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Periodo turbolento per Lorenzoal Toronto,quasi laintra l’ex capitano del Napoli e undopo uncon il. L’avventura di Lorenzoal Toronto FC in Canada prosegue, non senza qualche momento complicato. Nel corso dell’ultimo match contro il Forge, valevole per la semifinale di Canadian Championship 2024, l’ex attaccante azzurro aveva avuto un duro faccia a faccia con un. La gara era stata nervosa e, proprio grazie a un gol di, il Toronto aveva la meglio del Forge per 1-0. Nell’esultanza, però, Lorenzo si era rivolto alla panchina avversaria dicendo qualcosa, che aveva poi fatto salire alle stelle la tensione in