Giallo in città trovato un teschio umano | indagano i carabinieri

(Di giovedì 29 agosto 2024) Era uscito per cercare tartufi e haun. Immediata la chiamata ai. Iniziate le indagini per ricostruire l’accaduto Aveva deciso di fare una escursione nei boschi dell’alta Val di Taro, in provincia di Parma, per cercare tartufi e portarli a casa, ma ad un certo punto si èdavanti un qualcosa che mai si sarebbe aspettato: un. Come riferito da TgCom24, l’uomo ha immediatamente chiamato i. Unè statovicino a Parma (Pixbay) – cityrumors.itI militari sono arrivati immediatamente sul luogo del ritrovamento, avvenuto nei pressi della strada provinciale Del Bratello, iniziando da subito gli approfondimenti del caso per cercare di risalire all’identità della vittima e cercare di capire cosa è successo.