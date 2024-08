E al Galilei debutta la cattedra di arabo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Unadial liceo Galiei-Luxemburg di San Siro: qui su 1.500 studenti (divisi in 78 classi), il 34% ha origini straniere, soprattutto egiziane. "Partirà a settembre – spiega la preside Annamaria Borando (foto) che quest’anno guiderà anche il comprensivo Cadorna –. Abbiamo chiesto un potenziamento che permetterà ai nostri studenti di approfondire anche la loro lingua di origine e ci aiuterà nella relazione con le famiglie, come mediazione linguistica e culturale". Si sta puntando sempre più sulla diversificazione degli indirizzi e questo ha permesso di attrarre anche da fuori quartiere. "Abbiamo anche l’unica scuola di ottica di Milano – ricorda la dirigente –, che richiama anche studenti da fuori città come ’Servizi culturali dello spettacolo’, nato sulle ceneri di fotografia con docenti professionisti che richiamano un’utenza molto variegata".