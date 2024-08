Conference League 2024 2025 il Chelsea perde ma passa il turno | vittoria inutile per il Servette

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilrischia, maile accede alla fase campionato di. La squadra di Enzo Maresca2-1 in casa del, ma stacca il pass grazie allaper 2-0 dell’andata. Un rigore di Nkunku al 14? spiana la strada ai Blues, ma gli svizzeri trovano la forza per rimontare e per riaprire il discorso qualificazione. Al 32? Guillemenot pareggia e al 72? Crivelli firma il gol del sorpasso. Anche la Germania avrà una rappresentante in: l’Heidenheim ha battuto 3-2 l’Hacken e ha difeso il 2-1 dell’andata. I risultati di giovedì 29 agosto ore 16.00 – Astana-Brann 3-0 (61? Geoffrey, 80? Geoffrey, 91? Karimov) ore 18.00 – Zire-Omonia Nicosia 1-0 (79? Raphael) ore 18.00 – HJK-Klaksvik 1-2 (57? Frederiksberg, 90? Tomas, 93? Erwin) ore 18.30 – Ruzomberok-Noah 3-1 (10? Luteran, 47? Hladik, 71? Boda, 88? Matheus) ore 19.