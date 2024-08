Champions 2024-25 | Inter e Juve trovano City e Lipsia Al Bologna tocca il Borussia Per Atalanta e Milan c’è il Real Madrid

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il format prevede una fase campionato a 36 squadre (per ognuna 4 gare in casa e 4 in trasferta) con classifica unica: prima giornata fra il 17 e il 19 settembre, ultimo turno il 29 gennaio. Il calendario con le date e gli orari d'inizio verrà elaborato in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con partite di Europa League e Conference League che si giocano nelle stesse città L'articolo-25:. Alil. Perc’è ilproviene da Firenze Post.