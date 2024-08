VIDEO Salerno disagi in vista | chiude il sottopasso di santo Martiri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Si annunciano giorni difficili per la circolazione stradale nel centro della città dia causa della chiusura, a partire da domani deldi via santisalernitani. Un provvedimento reso necessario dai lavori che riguarderanno la copertura del Trincerone ovest che quando sarà completata consentirà attraverso la realizzazione di una strada sotterranea di circa mezzo chilometro di bypassare due incroci. I lavori aldovrebbero durare fino ad ottobre. Resterà aperto un barco per il passaggio pedonale. L’intervento sarà realizzato senza sospendere il traffico ferroviario. Più lungo invece il cantiere che nel complesso prevede un anno e mezzo di lavori.