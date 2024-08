Ultime notizie Manna gelato | rifiutata l’offerta del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arriva una risposta negativa per l’obiettivo di mercato del, brutteper il direttore sportivo azzurro. Ildi Antonio Conte è pronto a nascere: nella sfida al Maradona contro il Bologna si sono visti i primi dettami tecnici dell’allenatore salentino, che adesso attende gli ultimi rinforzi dal mercato per plasmare la sua squadra. Nell’esordio stagionale a Verona, gli azzurri non sono riusciti ad esprimere un’idea di gioco convincente e la dirigenza si è precipitata su alcuni profili che faranno al caso di Conte. In queste ore è sbarcato in Italia Romelu Lukaku, che proverà a ripetere le grandi stagioni vissute nella sua prima esperienza all’Inter con Conte. Ma l’attaccante belga non basterà a risolvere le lacune della squadra e infatti non sarà l’unico colpo di quest’ultima settimana di mercato.