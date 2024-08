Tutto fatto per il ritorno di Morutan al Pisa domani le ultime visite poi la firma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 -per il grandedi Olimpiuin nerazzurro. Il calciatore infatti domattina sarà aper la seconda parte dellemediche. In questi giorni infattisi trovava in Umbria per accertamenti sulle sue condizioni relativamente al recupero dall'infortunio di aprile, la lacerazione del tendine d'Achille, ma i controlli specialistici sono andati positivamente, come riferito questa mattina a La Nazione dal procuratore Ioan Becali. Ora leprogrammate per, una formalità per il suo approdo a. LA FORMULA - Alla fine ilSporting Club si è accordato per un prestito con diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro e non pagherà per intero il suo ingaggio alla società di appartenenza.