Tony Effe e Giulia De Lellis non si nascondono più | paparazzati insieme in Puglia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Denon sipiù:Nonostante le smentite di entrambi,Defarebbero coppia fissa: è quanto emerge dalle foto pubblicate in esclusiva da Chi che immortalano i due in vacanzain. Il rapper e l’influencer sono statiall’interno del resort Borgo Egnazia dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza. “Hanno smentito di fare coppia e per tutta l’estate si sono nascosti incontrandosi col favore delle tenebre – scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini – Ma ultimamente il desiderio di stareè stato più forte di quello di non alimentare le voci. Così l’influencer e il trapper sono scappati inper una vacanza”.