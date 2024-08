Salari e pensioni USB rilancia mobilitazione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In una nota, il sindacato USB evidenza la necessità di fare in fretta sul tema deie delle. Perché, scrive, “inon reggono il passo con l’inflazione (meno 7% rispetto al 2019 secondo l’Ocse), il governo si appresta a ritoccare (in peggio) il sistemastico, per il cittadino che si ammala è sempre più difficile e costoso riuscire a curarsi e, dulcis in fundo, stiamo entrando nel mercato libero delle forniture energetiche, con tanto di rialzi delle tariffe.