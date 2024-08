Parenti in politica è prassi in tutto il mondo ma a sinistra frignano solo perché c’è Meloni al governo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ma quale familismo, ma quale “sorellanza”, ma fateci il piacere. Care sinistre, smettetela, non cadiamo nella trappola. Non potete non sapere che di ‘cerchi magici’ è pieno il, anche in contesti a voi cari. Madall’avvento delavete inscenato lo “scandalo”. Ma gli italiani non la bevono. Clan familiari e dinastie che per decenni oppure solamente per un breve periodo hanno occupato scranni, poltrone e ruoli di chiave è piena la storia inil. Siate cosmopoliti, affacciatevi anche nelle storie politiche altrui. Scoprirete – anche in mondi che a voi piacciono- che avere un ruolo incontemporaneamente a un genitore, a un marito o a un parente asceso ai vertici della, non è reato. E avviene a ogni latitudine senza che qualcuno gridi allo scandalo o al nepotismo.