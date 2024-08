Paralimpiadi | La storia di Giulia Aringhieri campionessa di Sitting Volley | Tanta adrenalina e determinazione puntiamo alla medaglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “A pochi giorni dall’inizio delle, le emozioni sono tantissime e contrastanti. C’è l’entusiasmo di rappresentare il mio paese in un evento così prestigioso e la tensione per la competizione imminente.molto in alto e con ogni nostra energia cercheremo di arrivare a”. A dirlo a ilfattoquotidiano.it è, atleta paralimpica nella disciplina, livornese nata nel 1987. Un’atleta con un curriculum di tutto rispetto, moglie e mamma di Andrea. L’evento che le ha cambiato la vita sportiva e non solo arriva all’età di 21 anni quando le viene diagnosticata la sclerosi multipla (Sm). Entra in contatto con l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) subito dopo aver ricevuto la notizia. “Era un periodo molto difficile e confuso per me e avevo bisogno di informazioni e supporto”, racconta