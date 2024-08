Mountain bike Mondiali 2024 | bronzo per l’Italia nella Mixed relay vincono gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arriva una bella medaglia diper la nazionale Italia dinel teammisto deidi Andorragiornata di apertura. La compagine azzurra, campionessa d’Europa in carica della specialità, si è ben disimpegnata sullo sterrato andorrano, schierando Luca Braidot, Matteo Siffredi, Martina Berta, Giada Martinoli e Valentina Corvi, chiudendo al terzo posto a 1’31” dalla vetta. In una sfida bellissima a trionfare nell’ultima frazione sono gliche battono di tre secondi nel testa a testa la Francia, favoritissima per l’oro.top-5, subito dietro, troviamo il Canada, staccato di otto secondi, poco più dietro, in quinta posizione, c’è la Svizzera.