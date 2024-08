Lezioni al Museo Civico Collezioni percorsi e attività | Parte il viaggio nella storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non solo sarà possibile scoprire la vita di bottega di uno scultore del Cinquecento, come quella dello scultore di terracotte Antonio Begarelli, e dare forma alla polvere in un originale percorso dedicato al gesso. Ma sarà possibile, inoltre, anche interagire con urne cinerarie parlanti per scoprire il mistero degli Etruschi e scoprire il volto della mummia di una giovane ragazza peruviana ritrovata da esploratori modenesi in una necropoli della Ande. Queste proposte, insieme a tante altre, sono offerte daldi Modena per bimbe e bimbi che frequentano scuole dell’infanzia e primarie, e per i più grandi che studiano negli istituti di scuola secondaria di I e II grado.