Le foto delle vacanze sui social | State dicendo che la casa è vuota

(Di mercoledì 28 agosto 2024) PISTOIA Siete ancora in vacanza e rientrate fra qualche giorno? Aspettate ancora un po’ prima di pubblicare qualche scatto, sui vostri, nei quali vi fate vedere al mare o in montagna, intenti ancora a lasciarvi i pensieri dellae del lavoro lontani e pensare, piuttosto, ad una camminata o all’abbronzatura. Se, i vari algoritmi che movimentano i, passano dalle parti di qualche malvivente, gli darete un indizio importantissimo: la vostra abitazione è. E’ questo uno dei consigli che la Polizia di Stato, anche di Pistoia, fa ai cittadini per evitare brutte sorprese al rientro.